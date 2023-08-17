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В КбшЖД открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления.



В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.



Таким образом, уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно, запланировав, например, отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники.



В ближайшее время продолжим снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.