В Госдуму внесут проект об амнистии за административные нарушения ПДД

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ЛДПР собирается внести в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Текст инициативы опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Под амнистию могут попасть практически все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения».



Исключение предложено сделать для штрафов по ст. 12.8 и 12.26 — управление автомобилем в пьяном виде, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождения медосвидетельствования.



Авторы считают, что это поддержит граждан в условиях санкций, а также сохранит их деньги, пишет РБК.



В середине апреля в ГИБДД сообщили, что не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ведомства решили сосредоточиться на тех, кто непосредственно способствует совершению ДТП, в частности, на пьяных водителях.



Малозначительным правонарушением считается действие или бездействие, формально содержащее признаки административного правонарушения, но «с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений», пояснили в ведомстве.

