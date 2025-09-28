Я нашел ошибку
Главные новости:
Наши земляки завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.
Сборная региона заняла первое место на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа
30 сентября начнется матч, который определит еще одного участника Кубка мира. 
Воспитанник тольяттинской спортшколы Алексей Гребнев сыграет матч за право участия в Кубке мира по шахматам
В Ленинградской области задержали 14 человек по делам об отравлении спиртом
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
В Самарской области продолжается реализация социального проекта «Футбол в школе»
В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда
В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

28 сентября 2025 12:05
205
В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

В РФ будет осуществляться своевременное аннулирование водительских удостоверений в случае обнаружения у их обладателей опасных заболеваний. Об этом 28 сентября сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <...> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД», — приводит слова Леонова ТАСС.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения. Ранее, даже при наличии медицинских противопоказаний, включая психические расстройства, водитель мог продолжать управлять автомобилем до истечения 10-летнего срока действия прав.

Депутат выразил уверенность в поддержке общества, поскольку считает недопустимым управление транспортным средством лицами с психическими заболеваниями. Аналогичные меры будут применяться к водителям с алкогольной зависимостью или перенесшим алкогольный делирий, а также к владельцам оружия.

Парламентарий отметил, что развитие систем мониторинга здоровья направлено на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров, пишут "Известия". 

