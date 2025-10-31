В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для аккуратных водителей

105

В Госдуме (ГД) предложили ввести скидку на бензин для граждан, которые в течение месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не были виновниками ДТП. С такой инициативой вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру энергетики РФ Сергею Цивилеву и главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову. Об этом сообщает «РИА Новости» 31 октября.

По задумке, таким гражданам должно предоставляться право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны на месяц, если по ходу предыдущего месяца они не нарушали правила и не были виновниками дорожных аварий. Чтобы реализовать инициативу, необходимо создать защищенный межведомственный канал обмена данными между Госавтоинспекцией и системами АЗС, который позволяет в онлайн-режиме проверять статус водителя при помощи мобильного приложения или карты лояльности.

Механизмом компенсации затрат АЗС предлагается рассмотреть возможность формирования целевого фонда за счет части средств, поступающих в бюджет от штрафов за наиболее социально опасные нарушения, такие как езда в нетрезвом виде. Вице-спикер Госдумы предложил рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы для детальной проработки проекта и запуска пилотной программы на территории 1–2 субъектов РФ, пишут "Известия".