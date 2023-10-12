В Госдуме предложили определить льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой на федеральном уровне определить льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах, пишет Сова.

По его словам, тарифы и льготные категории автолюбителей сейчас определяются городскими органами власти, не имеют федерального регулирования и могут сильно различаться. Так, к примеру, в одном городе может быть льгота для многодетных семей, а в другом - нет.

В обращении депутат отметил, что если у многодетной семьи есть льгота на платный паркинг в своем городе, то в других городах они подобной льготы не будут иметь. Даже если в этих мегаполисах тоже существуют льготные условия для многодетных, пишет RT.

Евгений Федоров заключил:

- Необходимо разработать федеральный закон в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой.