В Госдуме предлагают пересмотреть повышение утилизационного сбора на автомобили

210

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил запрос министру промышленности Антону Алиханову с просьбой проанализировать последствия запланированного увеличения утилизационного сбора.

Минпромторг планирует рассчитывать платеж по типу авто, объёму двигателя и мощности. Для машин до 160 л.с. предусмотрены льготы. Новые правила вступят в силу 1 ноября 2025 года.

Нилов отметил, что повышение может ударить по малому бизнесу, привести к росту цен на услуги и товары, увеличить возраст автомобилей и стимулировать нелегальный рынок запчастей.

Он также подчеркнул, что многие владельцы ещё не освоили прошлогоднее повышение, и новая корректировка станет дополнительной нагрузкой, пишет Самара-МК.