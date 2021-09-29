В ГИБДД напомнили водителям о штрафах за тонировку

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В Москве с начала 2021 года сотрудниками ГИБДД выявлено 94 935 автомобилей с превышением норм тонировки. Об этом 29 сентября сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что по всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте правонарушения, сотрудниками ГИБДД выдаются требования, обязывающие ее удалить. Если водитель проигнорировал данное требование, то его ждет штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов, пишут "Известия".