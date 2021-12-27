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В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку

27 декабря 2021 11:59
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В ГИБДД напомнили о штрафах за несоответствующую тонировку

В Москве с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля. Об этом 27 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

Сейчас штраф за такое нарушение оставляет 500 рублей. При этом инспектор вправе потребовать от водителя удалить тонировку со стекол машины на месте. Если автомобилист это сделать не может, полицейские выдадут нарушителю требование, обязывающие устранить тонировку.

Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Подобное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере 2–4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, пишут "Известия".

Теги: БДД

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