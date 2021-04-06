В этом году две крупные магистрали Самары ждет капитальный ремонт

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В 2021 году в границах города Самары предстоит реализовать два крупнейших проекта дорожного строительства: ремонт Московского шоссе и возведение эстакады на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Кардинально изменить ситуацию на важнейших дорогах города, работающих в режиме перегрузки, стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период масштабного строительства поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года, в соответствии с условиями государственного контракта. Цена контракта составляет около 460 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы по переносу опор освещения в районе пересечения с проспектом Масленникова. Также, на этой неделе, с 5-го апреля подрядная организация приступила к работам по переустройству ливневой канализации в районе пересечения с улицей Авроры. С 12 апреля, планируется приступить к устройству переходно-скоростной полосы со стороны «из города» перед улицей Масленникова.

Ограничений по движению автотранспортных средств по Московскому шоссе не будет.

Начало работ по замене слоя износа дорожной одежды по основному ходу Московского шоссе запланировано при наступлении благоприятных погодных условий (ориентировочно в конце апреля). Основные работы по обновлению дорожного покрытия будут организованы в ночное время суток и будут выполнены в мае - июне 2021 года, с частичным (в ночное время) перекрытием половины проезжей части.

Напомним, временное перекрытие движения по улице Ново-Садовой в связи с реконструкцией, будет организовано в 4 этапа. На данный момент

(1 этап) движение перекрыто на дублерах (с 3 февраля по 31 мая 2021 года). Ведутся работы по переустройству сетей, расширению проезжей части до 4-х полос.

Необходимо подчеркнуть, строительные работы на двух городских дорогах, обеспечивающих параллельные транспортные потоки, сбалансированы по времени. Это позволит сократить дорожные заторы.

Также особенно важно, что до окончания работ по ремонту проезжей части Московского шоссе основное движение по улице Ново-Садовая полностью перекрываться не будет.