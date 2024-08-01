В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Вычет за занятия физической культурой и спортом увеличен
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
Уже в третий раз в Тольятти состоялось крупное событие для предпринимателей - Всероссийский форум ВЛИЯНИЕ
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
«Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
В Самарской области концертом для участников iВолги завершился цикл фестивальных мероприятий авторской песни «На Грушинской волне»-2024»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

1 августа 2024 09:09
162
В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

В России стремительно состарился парк автомобилей: если в конце 2021 года по нашим дорогам ездили около 3 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше. Две трети автопарка страны — это старые, плохо обслуженные автомобили, которые в любой момент могут попасть в ДТП. Эта тенденция ускорится из-за повышения утильсбора и дороговизны кредитов, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По состоянию на первую половину этого года число автомобилей старше 10 лет превысило отметку в 32 млн машин, что составляет 71% от всего автопарка России. Такие данные привел «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По итогам 2021 года число таких машин составляло менее 27,2 млн единиц.

При этом число находящихся в эксплуатации новых автомобилей, в возрасте 1-3 года, сократилось за прошедшие 2,5 года без малого вдвое.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — заметил Мосеев.

Если в конце 2021 года по российским дорогам ездили 3,16 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их насчитывается уже более 5,15 млн.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года.

За прошедший год среднестатистический автомобиль на дорогах РФ постарел на 6 месяцев.

Для того, чтобы автопарк страны молодел, в год в России должно продаваться свыше 1,5 млн новых машин, однако этого показателя российский рынок не достигает на протяжении нескольких лет, объяснил «Газете.Ru» гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
12
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
178
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
146
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
187
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
398
Весь список