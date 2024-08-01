В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

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В России стремительно состарился парк автомобилей: если в конце 2021 года по нашим дорогам ездили около 3 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше. Две трети автопарка страны — это старые, плохо обслуженные автомобили, которые в любой момент могут попасть в ДТП. Эта тенденция ускорится из-за повышения утильсбора и дороговизны кредитов, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По состоянию на первую половину этого года число автомобилей старше 10 лет превысило отметку в 32 млн машин, что составляет 71% от всего автопарка России. Такие данные привел «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По итогам 2021 года число таких машин составляло менее 27,2 млн единиц.

При этом число находящихся в эксплуатации новых автомобилей, в возрасте 1-3 года, сократилось за прошедшие 2,5 года без малого вдвое.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — заметил Мосеев.

Если в конце 2021 года по российским дорогам ездили 3,16 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их насчитывается уже более 5,15 млн.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года.

За прошедший год среднестатистический автомобиль на дорогах РФ постарел на 6 месяцев.

Для того, чтобы автопарк страны молодел, в год в России должно продаваться свыше 1,5 млн новых машин, однако этого показателя российский рынок не достигает на протяжении нескольких лет, объяснил «Газете.Ru» гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.