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В авиакомпанию впервые передадут новый SSJ со старыми двигателями

23 ноября 2022 11:11
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В авиакомпанию впервые передадут новый SSJ со старыми двигателями

До конца года авиакомпания «Азимут» пополнит свой монофлот 17-м по счёту новым SSJ-100, получив его от «ПСБ Лизинга», причём на самолёте установлены подержанные двигатели, пишет Коммерсантъ.

Как рассказал источник в авиапроме и как подтвердили собеседники в авиакомпании и Минтрансе, двигатели взяты из так называемого подменного пула.

По словам одного из источников, это единственный новый SSJ в 2022 году, поставленный с двигателями, «имеющими небольшой налёт», пишет РТ.

Ранее сообщалось, что Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» получит четыре полностью импортозамещённых самолёта Sukhoi Superjet 100 до конца 2024 года.

Вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.

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