Утверждены тарифы на проезд в общественном транспорте Самары с 1 января 2022 года

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1 января 2022 года в Самаре изменится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Администрация города уже утвердила новые тарифы и опубликовала соответствующее постановление на официальном сайте, передает sova.info.

Изменения не коснутся держателей социальных карт. Они по-прежнему будут платить 270 рублей за 90 поездок.

Для остальных проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах и метро подорожает с 32 до 35 рублей за наличный расчет. А по карте — с 29 до 32 рублей.

Цена безлимитной транспортной карты для студентов составит 850 рублей, а для школьников - 640. Также учащиеся вузов и ссузов смогут приобрести специальные карты с ограниченным количеством поездок — 20 (330 рублей) или 40 (660 рублей).

Фото: администрация Самары