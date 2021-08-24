Утром на Московском шоссе в Самаре возникла гигантская пробка

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Утром во вторник, 24 августа, жители Самары оказались в непростой дорожно-транспортной ситуации. Сразу на нескольких главных улицах города образовались пробки. Об этом 63.RU сообщили очевидцы.

— Московское шоссе встало намертво из-за затора на Санфировой. Параллельная Стара-Загора тоже без движения. На Ново-Вокзальной регулировщики пытаются распределить потоки, чтобы пробки не увеличивались, — пояснил автор фото.

Сотрудники ГИБДД попытались упорядочить движение авто.

Основная причина заторов на Московском шоссе — ремонт теплосетей. С 19 августа теплоэнергетики обновляют сети на пересечении с улицей Гастелло. До 29 августа для автомобилистов перекрыли дорогу по четной стороне по направлению к улице Авроры.

Скриншот: Yandex.ru / maps