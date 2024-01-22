Управление делами президента России закупило первую партию Lada Vesta

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Чиновники начали пересаживаться на российские автомобили. Первые 105 автомобилей Lada Vesta закуплены Управлением делами президента России.

В первую очередь замене подлежат иностранные автомобили, выработавшие моторесурс. Эти авто продадут на открытых аукционах. Вырученные от продажи деньги пойдут на закупку новых автомобилей и оборудования, отмечает ТАСС.

Объемы закупки автомобилей зависят от бюджетного финансирования и технических возможностей автопроизводителей.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 г. поручил пересадить чиновников на отечественные автомобили. Поручение адресовано правительству, региональным властям и Управделами президента России. Доклад главе государства представят до 1 февраля.

Минпромторг советует закупать для чиновников автомобили Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval.

В состав Управления делами президента России входит "Автотранспортный комбинат", который обслуживает высших государственных чиновников, пишет Смотртм.