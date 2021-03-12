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У компании Renault будет новый логотип: видео

12 марта 2021 12:19
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У компании Renault будет новый логотип

Французская компания Renault представила новый логотип бренда. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба фирмы.

«Наш ромб — один из самых узнаваемых символов в мире и в мире автомобилей. Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Перед нами стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности, с которыми наш бренд станет двигаться в будущее», — сказал директор по дизайну Renault Жиль Видаль.

Отмечается, что предыдущая версия эмблемы Renault, созданная в 1992 году и обновленная в 2015-м, начала устаревать. По словам Жиля Видаля, разработка нового варианта велась с 2019 года. Логотип должен был соответствовать задачам, которые стоят перед современным глобальным брендом, и отражать его разносторонний характер, в том числе в цифровом мире, пишут "Известия".

 

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