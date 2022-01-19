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У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах

19 января 2022 09:09
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У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах

У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах — заявил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин на заседании рабочей группы в Госдуме.

Так он ответил на вопрос депутата Ирины Яровой о том, как автоинспекция технически может фиксировать опасное вождение на дорогах и как оценивает в данном контексте свои ресурсы.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, вводящий в Уголовный кодекс наказание за агрессивное вождение. Под этим понимается превышение скорости на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Уголовное наказание наступит, если нарушитель до этого не раз был оштрафован и лишался прав за любое из аналогичных правонарушений, передает Радио Маяк.

Теги: БДД

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