Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

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Стоимость поездки на такси в России достигла 32,5 рубля в расчете на 1 км, побив исторический рекорд, следует из данных Росстата.

Услуги такси начали дорожать в апреле 2021 года. В январе-июне 2022 года рост цен составил 2,7%, а в первой половине 2023 года - 4,03%, что стало максимальным значением за последние 10 лет.

По данным "Чек Индекс", средний чек на такси в России за первое полугодие составил 435 рублей, что на 4% больше чем аналогичный показатель прошлого года.

Дороже всего такси стоит в Москве - в среднем 771 рубль за поездку, пишет РГ.