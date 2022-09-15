Цены на автомобильные шины в России выросли на треть

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Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали ситуацию на рынке автомобильных шин на сентябрь 2022 года. В среднем стоимость резины за год увеличилась на 30%, сильнее всего подорожали новые автомобильные шины — на 42%, б/у продукция прибавила в цене 23% .

При этом относительно прошлого года значительно вырос спрос на шины из Китая и России. Интерес к китайской продукции у автолюбителей увеличился на треть (33%), а российские шины стали искать на 29% чаще. Предложение сократилось у всех производителей, кроме тех же российских и китайских — количество объявлений по ним выросло на 25% и 11% соответственно. Самыми популярными марками из Поднебесной стали Triangle и Goform, среди резины отечественно производства лидируют Cordiant и Viatti.

«В среднем стоимость комплекта резины сейчас составляет 20 000 рублей, что на 5 000 рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на 1 000 рублей дешевле, чем весной этого года. Однако сезон по замене автомобильных шин только начался и есть основания полагать, что мы увидим дальнейший рост цен. Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене», — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.