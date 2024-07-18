Цены на АИ-95 стабилизируются ближе к сентябрю

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С чем связан рост цен на бензин, рассказал в эфире "Вестей ФМ" эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

ФАС намерена направить запрос нефтяным компаниям и потребовать экономически обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95. Кроме того, цена на бирже на АИ-95 накануне обновила рекорд и поднялась до 73 тысяч 138 рублей за тонну. С чем связан рост цен на бензин, рассказал в эфире "Вестей ФМ" эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

"Такой спрос связан в первую очередь с высоким сезоном. Мы каждый год сталкиваемся с данным явлением, когда люди начинают осуществлять длительные путешествия на своих автомобилях, соответственно, спрос растет. Особенно, сейчас, когда возросла популярность путешествий по России".

Второй фактор, который каждый год действует, по словам Андрианова, это закрытие на плановый ремонт ряда НПЗ, о чем говорил вице-премьер Новак в своем заявлении, пишет Смотрим.