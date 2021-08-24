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Троллейбусы "Адмирал" перевезли в Самаре более четверти миллиона человек

24 августа 2021 12:19
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Троллейбусы "Адмирал" перевезли в Самаре более четверти миллиона человек

С 6 июля этого года на дорогах Самары курсируют 22 троллейбуса "Адмирал". Они закуплены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Новые машины работают на маршруте № 4 - от завода "Металлург" до Железнодорожного вокзала - самом протяженном и пассажиронаполняемом из всех 15 действующих. Этим транспортом уже воспользовались более 250 тысяч пассажиров, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Водитель Виктория Зергина рассказала:

- За рулем 5-8 часов работаем в день. И рулевое управление легкое, и выбег, и скорость держит. Усталости вообще не чувствуешь, удобно, комфортно, прохладно. При возникновении препятствий мы спокойно можем проехать на автономных аккумуляторах около полутора километров, объехать ДТП, неисправность контактного провода. Никаких задержек в движении нет.

Новые троллейбусы с кондиционером в течение месяца аномальной жары в Самаре облегчили жителям города путь на работу и до социальных учреждений, которые в большом количестве расположены вдоль всего направления.

Главный инженер муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", депо № 2 Илья Токовский проинформировал:

- Система кондиционирования, конечно, увеличивает расход электроэнергии в контактной сети, но за счёт того, что троллейбус потребляет сам по себе меньше, все компенсируется.
 

Для удобства пассажиров эргономичный светлый салон транспорта оборудован мультимедийными системами, USB-портами для зарядки мобильных гаджетов. Для родителей с детьми и колясками предусмотрены удобные мягкие откидные места, пишет Сова.инфо.

 Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Теги: адмирал городской транспорт троллейбусы

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