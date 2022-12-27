Трамвайно-троллейбусное управление проводит традиционную акцию «Новогодний маршрут в Самаре

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Музыкальный подарок – трудовому коллективу, мандариновое настроение – пассажирам: Трамвайно-троллейбусное управление проводит традиционную акцию «Новогодний маршрут».



- Наше предприятие хранит верность традиции. В последние предновогодние дни в рейсах мы продолжим дарить пассажирам мандарины. Чтобы это стало приятной неожиданность, номера маршрутов пока держим в секрете, – рассказывает директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.



Без музыкального подарка тоже не обошлось. В начале смены трудовой коллектив троллейбусного депо № 1 приехал поздравить самарский энергетик, краевед и музыкант, а также один из постоянных пассажиров городского общественного транспорта Владимир Громов. Недавно завершилась запись его песни на стихи Роберта Рождественского, которая стала посвящением и высокому чувству любви, и самарскому троллейбусу.



На встрече гости и дирекция МП «ТТУ» пожелали коллективу успехов и процветания, добрых и аккуратных пассажиров, понимания между коллегами и безаварийной езды.