Тольяттинские приставы арестовали Мазду нарушителя ПДД

101

Мужчина, нарушивший ПДД свыше 80 раз, может лишиться своей иномарки, если не погасит долг в 165 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Тольятти в отношении автолюбителя, который неоднократно нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 71 тысячу рублей, на исполнении находилось 83 исполнительных производства.

В рамках исполнительного производства должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако мужчина продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В отношении должника были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 94 тысячи рублей.

В отношении транспортного средства должника судебными приставами было заведено разыскное дело. В ходе розыска место положения транспортного средства было установлено. Должник была предоставлена возможность оплаты задолженности на месте с помощью POS-терминала, однако мужчина отказался. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Mazda 6» составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство было изъято.

Теперь мужчине придется либо оплатить основную задолженность и исполнительский сбор, а это 165 тысяч рублей, либо расстаться со своим автомобилем, так как арестованное транспортное средство будет отправлено на торги и реализовано в счет погашения долга.