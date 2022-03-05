Связанные с полётами на юге России ограничения продлили до 14 марта

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Ограничения, связанные с полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 по московскому времени», — сообщили в пресс-службе оператора.

Вместе с тем аэропорт Сочи продолжит работать в обычном режиме в качестве временного хаба, пишет РТ.

Ранее в Росавиации продлили режим временного ограничения полётов в аэропорты на юге и в центральной части России до 8 марта.