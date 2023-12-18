Суда из Самары в Рождествено с 19 декабря отправятся по новому расписанию

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Первый рейс из Самары запланирован на 8 часов, последний — на 16:45.

В Самарском речном пассажирском предприятии сообщили, что с 19 декабря 2023 года выход судов на воздушной подушке по маршруту Самара — Рождествено будет осуществляться по измененному расписанию. Это обусловлено тяжелой ледовой обстановкой.

Из Самары первый рейс отправится в 8 часов, последний — в 16:45, из Рождествено первый рейс отправится в 8:15, последний – в 17 часов.

Заход на Проран будет происходить в 10 и в 15 часов, пишет СитиТраффик.