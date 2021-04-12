Суда будут чаще ходить в Рождествено из Самары

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Изменения действуют с субботы.

В Самарской области увеличилось количество рейсов теплоходов, которые доставляют пассажиров из Самары в село Рождествено и в обратном направлении. Работа судов на воздушной подушке прекратилась, вместо них используют водоизмещающие суда.

С субботы, 10 апреля, транспорт ходит по маршруту до 16 раз в день. Первый рейс отправляется в 06:00, а последний - в 21:00. Как обычно, «Омики» заходят на остров Проран, пишет ТРК Терра.

Билет в одну сторону для взрослого пассажира обойдется в 83 рубля, а для ребенка - в 42. Увидеть полное расписание рейсов можно здесь. Как пояснили в Самарском речном пассажирском предприятии, в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока возможны изменения интервалов движения судов. Время в расписании – местное.