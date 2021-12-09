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Станцию метро "Театральная" в Самаре начнут строить в середине 2022 года

9 декабря 2021 10:52
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Станцию метро "Театральная" в Самаре начнут строить в середине 2022 года

Строительство новой станции "Театральная" завершит первую линию самарского метрополитена. Работы начнутся в следующем году - анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире в среду, 8 декабря.

В прямой эфир поступили вопросы и обращения от жителей Самары. Они просили сохранить трамвайную линию при проведении работ по строительству новой станции метро. Речь идёт о трамвайной ветке по улице Галактионовской.

Комментируя тему строительства, глава региона отметил, что для реализации проекта необходимо внести корректировки в первоначальный план строительства метрополитена. Сейчас эта работа проводится.

- Корректировка документации первой линии метро необходима. Сейчас она ведётся, и эти вопросы будут исследованы, - ответил губернатор. - Все решения по развитию пассажирских перевозок должны быть во благо, а не во вред. Понятно, что если целесообразно будет сохранение трамвайной линии, а, по всей видимости, это так, будет произведена дополнительная оценка, и все будет сохранено.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что цель проекта - сделать жизнь горожан лучше и комфортнее. Он подчеркнул значимость проекта и добавил, что благодаря решению о строительстве станции "Театральная" "с Безымянки, из промышленных районов в самый исторический центр Самары можно будет добраться буквально за 20-30 минут".
Губернатор также заявил, что благодаря вводу в строй новой станции серьезно сократятся интервалы движения поездов, а метро будет перевозить около 3,5 млн пассажиров в год:

- На 30 % должен повыситься пассажиропоток нашего метро. Но самое главное здесь, конечно, удобство для людей. Решение непростое, но эти планы, которые существуют десятки лет, мы должны реализовать, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что регион планирует справиться с задачей в рекордно короткие сроки - перегон должен заработать уже в начале 2024 года.

- Очень жесткие сроки. Но любая стройка эффективна, если она ведётся в сжатые сроки. Чем дольше она продолжается, тем дороже выходит для бюджета, а значит, и для людей, - пояснил губернатор.

По планам, проект должен быть готов во втором квартале 2022 года, а уже в середине года начнётся строительство, сообщает Сова.инфо.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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