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Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году

30 сентября 2021 13:28
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Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году

В четверг, 30 сентября, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Главы регионов страны представили ключевые проекты, запланированные к реализации в ближайшее время за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

При рассмотрении проектов по развитию инфраструктуры с финансированием, в том числе по программе «Инфраструктурное меню» вице-премьер отметил, что на сегодняшний день 75 субъектов направили заявки на общую на сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает утвержденный общий лимит в 500 млрд рублей.

«Потребность субъектов в финансировании с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов большая. Это говорит об активной работе на местах по строительству нового жилья и развитию комфортной городской среды», – заявил зампред Правительства.

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для 9 субъектов страны, в числе которых – Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона.

«Сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Самарской области на реализацию проекта достройки первой линии самарского метрополитена. Сама возможность у нас появилась благодаря решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, озвученного в Послании о предоставлении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам завершить строительство первой линии метрополитена. Таким образом районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поздравил всех с принятием важного буквально для всех жителе области решения.

На выделенные средства в рамках комплексного развития территорий будет построена станция «Театральная». Ее появление позволит решить вопрос эффективной перевозки 3,5 млн пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.

«Отдельно подчеркну: за поддержкой нашей заявки я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и уже сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии это решение было принято. Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено», – акцентировал Дмитрий Азаров.

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