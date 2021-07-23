Стало известно, когда в Куйбышевском районе Самары восстановят движение троллейбусов

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К концу лета на одной их окраин Самары будет частично решена проблема с общественным транспортом.

— К 20 августа в Куйбышевском районе будет в полном объеме восстановлено троллейбусное движение, — сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Троллейбус № 6 с начала лета ходит по измененному маршруту — от Губернского рынка до хлебозавода № 5 на улице Главной. Хотя изначально этот транспорт ездил от Губернского рынка до микрорайона Волгарь через железнодорожный вокзал и площадь Революции. С июня в Волгарь местные жители могут попасть только на автомобилях или на автобусе № 6а. Маршрут изменили из-за переноса контактных опор во время второго этапа строительства Самарского (Фрунзенского) моста.

Во время возведения сооружения корректировали маршрут движения троллейбуса № 6 несколько раз. Некоторое время «шестерка» ходила от Губернского рынка до остановки «Совхоз "Волгарь"» по Шоссейной. А до Грозненской местным жителям предлагали добраться с помощью автобусов № 32, 36 (с пересадками на № 26, 66 и 76) или на маршрутках № 215, 48д и 48к.

Строительство второй очереди Фрунзенского моста началось в декабре 2019 года. Дорога будет идти от улицы Шоссейной до выезда из Самары и включать в себя три транспортные развязки. Движение по двум могут открыть уже до конца года, пишет 63.ру.