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Стало известно, когда перекроют Аврору в Самаре

28 июля 2021 09:25
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Стало известно, когда перекроют Аврору в Самаре

Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Авроры и Гаражной планируют начать после 20 августа. Об этом стало известно во время совещания в мэрии Самары.

— Кроме замены теплового оборудования здесь обновят рельсы, — пояснили чиновники городской администрации.

Изначально ремонт и, соответственно, временные ограничения движения транспорта на этом участке дороги, запланировали на конец июля. Но несколько дней спустя первый вице-мэр Самары Владимир Василенко сообщил, что работы перенесут на август.

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Сейчас же подрядчики работают в районе улицы Агибалова. Здесь им предстоит обновить трубы на участке до Рабочей, затем на улице Никитинской. Следующий отрезок находится рядом с Комсомольской площадью.

До этого же специалисты приводили в порядок коммуникации на Клинической. С 23 по 26 июля инженеры работали на перекрестках с Мичурина и Чернореченской, а также на Садовой и на пересечении улиц Ленинской и Некрасовской, пишет 63.ру.

Теги: перекрытие дорог ремонт дорог

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