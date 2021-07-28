Стало известно, когда перекроют Аврору в Самаре

45

Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Авроры и Гаражной планируют начать после 20 августа. Об этом стало известно во время совещания в мэрии Самары.

— Кроме замены теплового оборудования здесь обновят рельсы, — пояснили чиновники городской администрации.

Изначально ремонт и, соответственно, временные ограничения движения транспорта на этом участке дороги, запланировали на конец июля. Но несколько дней спустя первый вице-мэр Самары Владимир Василенко сообщил, что работы перенесут на август.

Включить звук

Сейчас же подрядчики работают в районе улицы Агибалова. Здесь им предстоит обновить трубы на участке до Рабочей, затем на улице Никитинской. Следующий отрезок находится рядом с Комсомольской площадью.

До этого же специалисты приводили в порядок коммуникации на Клинической. С 23 по 26 июля инженеры работали на перекрестках с Мичурина и Чернореченской, а также на Садовой и на пересечении улиц Ленинской и Некрасовской, пишет 63.ру.