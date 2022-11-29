Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном осмотрели ДК в селе Утевка, где завершили капремонт
Жители губернии выберут финалистов регионального этапа премии.
В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии «Бизнес-успех»
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
Он может стать не только средством передвижения, но и реабилитации.
Студенты Самарского политеха изобрели велосипед для детей с ДЦП
Начальник ГУ МВД СО наградил инспекторов ДПС Тольятти за задержание наркобарыг
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.
Бюджет Самарской области принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы
Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
Более 800 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.75
0.27
EUR 63.3
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»

29 ноября 2022 11:59
238
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»

Стало известно, где в Самаре будут размещены выходы из новой станции метро «Театральная». Об этом рассказали в региональном министерстве строительства.

«Выходы из метро планируют обустроить в районе пересечения Галактионовской и Рабочей, а также на Галактионовской ближе к гостинице Лотте», - рассказали представители минстроя Самарской области.

Напомним, сейчас активные работы ведутся на улице Галактионовской на участке от корпуса СамГТУ в сторону Красноармейской. Здесь должен появиться 90-метровый стартовый котлован. Параллельно с этим кипит работа на улице Полевой, где, по планам, в третьей декаде декабря появится котлован.

Новая станция метро будет конечной и завершит первую линию метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее — по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Благодаря вводу в эксплуатацию станции увеличится транспортная доступность центра Самары. На новой линии планируют эксплуатировать 14 пятивагонных составов. Интервал движения составит 4 минуты, пишет ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022, 12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
Плохая погода парализовала транспортное сообщение. Транспорт
839
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022, 13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Транспорт
1526
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022, 12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Транспортный комплекс обеспечивает стабильную работу объектов промышленности и социальной инфраструктуры, предприятий торговли, сельского хозяйства. Общество
1060
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
108
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
234
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
337
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
363
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
368
Весь список