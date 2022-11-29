Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»

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Стало известно, где в Самаре будут размещены выходы из новой станции метро «Театральная». Об этом рассказали в региональном министерстве строительства.

«Выходы из метро планируют обустроить в районе пересечения Галактионовской и Рабочей, а также на Галактионовской ближе к гостинице Лотте», - рассказали представители минстроя Самарской области.

Напомним, сейчас активные работы ведутся на улице Галактионовской на участке от корпуса СамГТУ в сторону Красноармейской. Здесь должен появиться 90-метровый стартовый котлован. Параллельно с этим кипит работа на улице Полевой, где, по планам, в третьей декаде декабря появится котлован.

Новая станция метро будет конечной и завершит первую линию метрополитена, которая пройдет под улицей Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее — по улице Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Благодаря вводу в эксплуатацию станции увеличится транспортная доступность центра Самары. На новой линии планируют эксплуатировать 14 пятивагонных составов. Интервал движения составит 4 минуты, пишет ГТРК Самара.