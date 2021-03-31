Средний чек за перелёт из Самары по России в марте вырос на 14%

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие авианаправления пользовались популярностью у российских путешественников в марте 2021 года.

Средний чек за перелёт по России в марте составил 7 001 рубль за билет в одну сторону, в марте 2020 года средний чек был 6 288 рублей, а в марте 2019 года — 6 700 рублей. Таким образом, по сравнению с 2020 годом средний чек за перелёт по России в одну сторону вырос на 11%, а по сравнению с 2019 годом прирост составил 4,5%. Были проанализированы билеты, оформленные с 1 января по 29 марта, с вылетами в период с 1 по 31 марта.

По некоторым направлениям аналитики Туту.ру фиксируют существенный рост среднего чека.

На 14-15% увеличился средний чек за перелёт из Москвы, Уфы, Самары, Казани и Перми.

Также в топ-10 направлений у авиапутешественников из Санкт-Петербурга в марте вошли Краснодар, Симферополь, Мурманск, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и Минеральные Воды. По сравнению с мартом 2020 года из топ-10 выпали Екатеринбург и Уфа.