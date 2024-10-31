средний чек авиабилетов по России за последний год вырос на 15%

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Т-Рассрочка — сервис для оформления рассрочек и кредитов покупателям — в рамках аналитического проекта T-Data выяснил, как изменились цены, спрос на рассрочки и предпочтения россиян при планировании путешествий в 2023—2024 годах.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Рассрочки и сервиса Путешествия в Т-Банке, совершенных в январе — сентябре 2023—2024 годов, а также на результатах опроса россиян старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны.

Большинство опрошенных россиян (74%) путешествуют в среднем 2,5 раза в год. Среди них путешествуют или отправляются в поездку один раз в год одинаковое количество опрошенных — по 26%. Еще для 8% путешествия доступны раз в 2—3 года, а для 5% — еще реже. 19% россиян бывают в путешествиях раз в полгода, 11% — раз в 2—3 месяца, и только 5% могут позволить себе поездки ежемесячно или чаще.

Основной целью путешествий является отдых, а главным критерием выбора направления — цена билетов и проживания. Стоимость путешествия имеет наиболее важное значение для 74%[1] опрошенных, а 53% отметили, что, выбирая страну и город для поездки, обращают внимание на местные достопримечательности. Остальные факторы, такие как погода, дальность поездки, рабочий график и другие, имеют значение менее чем для половины опрошенных.

При этом 59% респондентов хотя бы раз отправлялись в незапланированное путешествие. 67% спонтанных поездок происходили из-за желания сменить обстановку. В 23% случаях драйверами становились выгодные предложения по покупке билетов. Еще 14% россиян решались на спонтанные путешествия из-за семейных обстоятельств, 10% — из-за изменений в рабочем или учебном графике.

Чаще всего в январе — сентябре 2024 года россияне путешествовали:

— на международном направлении — в Турцию, Таиланд и ОАЭ;

— среди стран СНГ — в Армению, Узбекистан и Азербайджан;

— на территории России — в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

Средний чек на авиабилеты в январе — сентябре 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 22% — с 21 002 до 25 587 ₽. Сильнее всего подорожали внутренние перелеты — на 15% (с 14 857 до 17 135 ₽). Цены на международные направления выросли на 8% (с 58 001 до 62 421 ₽), а меньше всего изменилась стоимость авиаперелетов в СНГ — она увеличилась на 2% (с 27 541 до 28 036 ₽).