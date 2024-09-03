средние предлагаемые зарплаты для соискателей в сфере такси за год выросли на 61%

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Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений для новых сотрудников в сфере такси за лето 2024 года. Аналитики выяснили, что за лето средние предлагаемые заработные платы для соискателей в этой отрасли увеличились на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в среднем около 155 597 рублей в месяц за полный рабочий день.

Соискатели на позицию водителя такси летом текущего года могли рассчитывать на 169 935 рублей в месяц при полной занятости. Однако работодатели нередко указывают зарплатную вилку с учетом максимальных значений, поэтому соискателям важно уточнять, при каких условиях достижимы заявленные суммы. Реальный доход таких работников варьируется и зачастую оказывается ниже, поскольку зависит от количества выполненных заказов и других факторов.

Быстрее всего средние зарплатные предложения для новых сотрудников в такси росли в Ханты-Мансийском автономном округе — летом 2024 года они увеличились на 92% за год и достигли 167 529 рублей в месяц за полный рабочий график.

На втором месте в рейтинге — Ярославль. Здесь прирост зарплатных предложений составил 87%, а работодатели могут предложить кандидатам в среднем около 154 558 рублей ежемесячно.

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает третье место с ростом предлагаемых зарплат на 85% — этим летом соискатели на вакансии в такси могли рассчитывать здесь в среднем на 167 834 рубля в месяц за полный рабочий день.