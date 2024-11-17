Спрос на мотоциклы в РФ вырос на 65%

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Спрос на мотоциклы в России вырос на 64,7% по сравнению с 2023 годом, объем предложения по сравнению с прошлым сезоном увеличился в почти в три раза, сообщают "Известия" со ссылкой на данные агрегаторов продаж.

Практически весь рынок занят продукцией азиатских компаний. Первое место по спросу занял крупнейший китайский производитель KAYO (17,3%). Также в топ производителей входят Motoland (8,1%) и Regulmoto (7,6%). На рынке мотоциклов с пробегом лидируют "Иж" (10%), KAYO (9,9%) и Honda (5,6%).

Продажи мотоциклов за девять месяцев 2024 года по сравнению с прошлым периодом выросли почти на 60%, в то время как объем предложения вырос на 34,6%. Итого к концу сентября реализовано более 39 тыс. мотоциклов, следует из данных профильных компаний.

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