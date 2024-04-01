Сотрудники самарской Госавтоинспекции проверили правила перевозки детей в автомобиле

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Полицейские напомнили автолюбителям о важности использования детских удерживающих устройств.

На днях возле одного из парков г. Самары сотрудники самарской Госавтоинспекции провели мероприятие по пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Автоинспекторы проверяли не только наличие удерживающего устройства в транспортном средстве, но и правильность его закрепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка.

Всем автомобилистам напоминали, что использование автокресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров и снижения риска получения тяжёлых травм в случае дорожно-транспортного происшествия. Внимание взрослых обращали на то, что безопасность ребенка всегда должна быть в приоритете. Напоминая об этом водителям, полицейские также обращали их внимание на обязательное применение ремней безопасности всеми пассажирами. После профилактической беседы каждый автолюбитель получил тематическую памятку о важности использования детских удерживающих устройств, а юные пассажиры – тематические сувениры.

За время проведения мероприятия организаторы остановили более десятка автомобилей, водители которых перевозили юных участников дорожного движения. Все родители использовали автокресло, что говорило о понимании ими ответственности за жизнь и здоровье ребенка в машине.