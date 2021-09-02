Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют

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В Самаре продолжаются работы по ремонту и замене теплотрасс. На этот раз добраться до труб специалистам придётся на улице Фрунзе.

Движение будет ограничено, конечно, не на протяжении всей улицы. По данным городской Администрации, закроют только участок дороги - от дома №169 до дома №171. Рабочие будут ограничены во времени. Закрывают участок в полночь 2 сентября. Откроют движение в 5:00 в понедельник, 6 сентября, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, что в центре Самары 4 сентября 2021 года перекроют 6 улиц из-за соревнований по триатлону.