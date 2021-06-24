Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян

Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.
Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян

24 июня 2021 11:38
131
Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы поддержала идею ограничения скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города. Судя по опросу, подобное нововведение придется к месту не только в столице: россияне поддерживают идею ограничения скорости на улицах своих населенных пунктов.

Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.

Регионы несколько чаще, чем столицы, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.

Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 340
Время проведения: 9—18 июня 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: автомобили городской транспорт скорость

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ повысит цены на свои модели с 1 июля
24 июня 2021, 13:00
АвтоВАЗ повысит цены на свои модели с 1 июля
Отмечается, что это будет четвертое повышение цен на Lada в текущем году. В стране
101
В Самаре перекроют четыре улицы из-за православного праздника
16 июня 2021, 11:29
В Самаре перекроют четыре улицы из-за православного праздника
Власти Самары пустят автобусы до городских кладбищ. Транспорт
566
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021, 13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Разработаны технические задания, направленные на снижение максимальной скорости. Транспорт
3223
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
26
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
83
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
113
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
203
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
253
Весь список