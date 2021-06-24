Снижение скорости до 30 км/ч на улицах своих населенных пунктов одобряет большинство россиян

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Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы поддержала идею ограничения скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города. Судя по опросу, подобное нововведение придется к месту не только в столице: россияне поддерживают идею ограничения скорости на улицах своих населенных пунктов.



Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.



Регионы несколько чаще, чем столицы, выступают за ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.



Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 340

Время проведения: 9—18 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов