Следователи перекрыли участок трассы М-5 в Самарской области

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Вечером в понедельник, 1 февраля, на 871-м километре трассы М-5 «Урал» в районе Сызрани закрыли движение транспорта. Об этом сообщили в Росавтодоре.

— Участок дороги перекрывали для проведения следственных мероприятий, — рассказали представители организации.

По данным на 20:30, движение на трассе открыли.

Следователи работают на трассе из-за ДТП, которое произошло 29 января 2021 года. Столкнулись 3 автомобиля: фура DAF, груженная бананами и с казахстанскими номерами, «Шевроле-Нива» и микроавтобус «Ситроен».

От удара автобус смяло, как картонку. Погибли 12 человек. Еще 11 сейчас находятся в больницах.

Водитель большегруза не пострадал. Его задержали следователи. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Давать показания о случившемся он отказывается, пишет 63.ру.