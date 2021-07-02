Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки

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С 5 июля по многочисленным просьбам пассажиров скорому пригородному поезду "Ласточка", который курсирует по маршруту Самара - Жигулевское Море, назначают дополнительные остановки.

Для удобства пассажиров скорый поезд "Ласточка" теперь будет делать остановки на стациях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Задельная.

Напомним, в первый рейс по маршруту Самара - Жигулевское Море электропоезд "Ласточка" отправился 11 июня 2021 года, с 12 июня скорые поезда "Ласточка" стали курсировать ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Менее чем за месяц современный пригородный поезд стал любимым видом транспорта для жителей Самарской области. Отметим, что с момента запуска пассажирами новой электрички стали более 35 тысяч человек.