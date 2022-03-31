"Ситимобил" прекратит работу 15 апреля

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Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля, до этого приложение будет работать в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Cервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт", - отметили в компании.

Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, уточнили в пресс-службе.

За 15 лет работы пользователи "Ситимобил" заказали такси более 740 млн раз. С момента запуска доставки (1 апреля 2020 года) курьеры партнеров выполнили более 8,2 млн заказов.