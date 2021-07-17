Система «Паутина» накроет всю страну до конца года

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Система получает информацию со всех камер наружного наблюдения.

В МВД пояснили, что система предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных автомобилей, а также транспортных средств, скрывшихся с мест ДТП, пишет КТВ-Луч.

Она распознает марку автомобиля, может отыскать машину лишь по части номера, причем проверяет по федеральным базам все типы регистрационных знаков, в том числе иностранные. "Паутина" также способна вычислять движение автомашин -"двойников". Благодаря этому сервису подразделения Госавтоинспекций смогут автоматизировать свою деятельность по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Добавим, что "Паутина" уже апробирована в регионах Центрального федерального округа. Ожидается, что до конца года система будет внедрена во всех подразделениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.



