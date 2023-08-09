Схема движения общественного транспорта по проспекту Кирова будет временно скорректирована

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В связи с производством работ по ремонту и модернизации теплотрассы с 22:00 10 августа 2023 года до 05:00 14 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Кирова на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара Загора (в районе дома № 210 по проспекту Кирова).

В указанный период городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 4, 6, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261; троллейбусы маршрутов №№ 4, 4к, 12, 13, 18, 20) будет следовать по скорректированным схемам. Обращаем внимание, что движение троллейбусов №№ 8, 9, 10 будет закрыто.

Автобус № 47

В направлении «Юнгородок»: улица Стара-Загора – улица Ташкентская – проспект К.Маркса – проспект Кирова и далее своим маршрутом.

В направлении «Хлебная площадь»: Заводское шоссе – проспект Кирова – проспект К.Маркса – улица Ташкентская – проспект К.Маркса – улица Ташкентская – улица Стара-Загора и далее своим маршрутом.

Автобус № 6

В направлении «Юнгородок»: улица Г.Димитрова – улица Стара-Загора – улица Ташкентская – проспект К.Маркса – проспект Кирова и далее своим маршрутом.

В направлении «Санаторий «Самарский»»: Заводское шоссе – проспект Кирова – проспект К.Маркса – улица Ташкентская – проспект К.Маркса – улица Ташкентская – улица Стара-Загора и далее своим маршрутом.

Троллейбус № 12

Будет следовать по маршруту: «Железнодорожный вокзал» – «площадь Авиаконструктора Ильюшина» – «Кинотеатр «Шипка» – «площадь Авиаконструктора Ильюшина» – «Железнодорожный вокзал».

Троллейбус № 13, 18

Будет следовать по маршруту: «Кинотеатр «Шипка» – «15-й микрорайон» – «Кинотеатр «Шипка»

Троллейбус № 20

Будет следовать по маршруту: «Железнодорожный вокзал» – «Кинотеатр «Шипка» – «Поликлиника № 6» – «Кинотеатр «Шипка» – «Железнодорожный вокзал»

Троллейбус № 4

Будет следовать по маршруту: «Завод «Металлург» – «улица Вольская» – «улица Советской Армии» – «Дом Печати» – Автовокзал «Центральный» – «Железнодорожный вокзал».

Троллейбус № 4к

Будет следовать по маршруту: «Завод «Металлург» – «улица Вольская» – «улица Советской Армии» – «улица Вольская» – «Завод «Металлург»

Просим горожан с пониманием относиться к проведению работ по подготовке города к отопительному сезону 2023-2024 годов и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.