Самарцы жалуются на пробки на дублере Ново-Садовой

136

По словам горожан, светофоры только усугубляют проблему.

Перекрытие Ново-Садовой на участке от Гастелло до АЗС «Татнефть» привело к серьезным транспортным проблемам. По словам местных жителей, дублер не справляется с огромным потоком машин даже в выходные. Они поделились своим недовольством в соцсетях.

По мнению горожан, светофоры на этом участке не отрегулировали.

— Красный свет горит 2 минуты. В итоге и переезд забит, и трамваи не могут нормально проехать в обе стороны, — рассказали самарцы.

Схему движения на Ново-Садовой изменили в субботу, 26 июня.

При этом маршруты автобусов корректировать не стали. Остановки планируют организовать на дублере.

Следующий этап перекрытия магистрали следует ожидать с 16 июля. До 30 сентября 2021 года основной ход движения будут закрывать по направлению в город — от Советской Армии до дома № 174 на Ново-Садовой. При этом водители будут заезжать на дублер в районе заправки «Татнефть», а съезжать — на пересечении с улицей Советской Армии. Затем машины будут двигаться по дороге на участке от дома № 220 до развилки недалеко от Гастелло.

Последний этап перекрытия Ново-Садовой начнется 1 октября 2021 года. Он будет длиться почти 2 года, до 1 декабря 2023 года. В течение этого времени будет полностью ограничено движение по основному ходу дороги, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com