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Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто

8 декабря 2023 13:52
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Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто

Самарцам не хватает средств на ремонт автомобилей в СТО. По данным опроса Авто.ру, об этом сообщили 71% респондентов.  Об этом же говорит и готовность автолюбителей оплачивать услуги СТО частями –  66% водителей хотели бы и готовы воспользоваться рассрочкой при ремонте автомобиля*. В то же время по данным интернет-магазина ВсеИнструменты.ру, вырос спрос на оборудование для самостоятельной починки авто среди физических лиц, по сравнению с 2022 годом продажи товаров из категории «Оборудование для автосервиса и гаража» в Самаре в ноябре 2023 выросли на 15%**. 

Согласно опросу Авто.ру, четверть (26%) самарцев проводит диагностику своего автомобиля только тогда, когда что-то ломается, что связано с высокими ценами на услуги СТО. Больше половины (60%) хотя бы раз искали более дешевый автосервис из-за высокой стоимости ремонта. Но даже в случае поломки автомобиль часто не попадает в руки специалистов: 51% горожан рассказали, что ездили на машине с некритичными неисправностями из-за дороговизны работы механиков.  

Самарцы стали чаще приобретать оборудование для самостоятельного обслуживания автомобиля. По данным аналитиков ВсеИнструменты.ру, в ноябре 2023 года продажи товаров из категории автогаражное оборудование в Самаре выросли на 15%: горожане стали активнее интересоваться покупкой шиномонтажного оборудования (+12%), сварочного оборудования (+9%) и автомобильного инструмента (+3%). 

В сентябре 2023 года спрос был еще выше – автомобилисты  покупали автогаражное оборудование на 70% чаще, чем аналогичным периодом прошлого года. Также выросли продажи аварийных принадлежностей (+53%) и автомобильного инструмента (35%). В топ-5 товаров для ремонта вошли также диагностическое оборудование (+30%) и инструменты для авторемонта (+30%).

Интересно, что в других регионах отмечается снижение спроса на некоторые категории. В Самаре стали реже покупать инструменты для покраски (-89%) и домкраты (-27%). В Перми спрос на пневмогайковерты снизился на 41%, а продажи рихтовочного инструмента уменьшились в Новосибирске на 50%. 

 

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