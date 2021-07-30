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Самарцы стали больше тратить на топливо

30 июля 2021 12:20
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Самарцы стали больше тратить на топливо

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: сколько ежемесячно россияне тратят на топливо. Большинство жителей Самарской области — 65% — расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц. Пять лет назад, по результатам аналогичного опроса, только 56% водителей региона тратили на топливо больше 4 тысяч рублей. 

Больше половины автолюбителей Самарской области (58%) ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Еще 18% заправляют свои машины на 6–10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей 12% опрошенных. Только 6% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей. И никогда не обращали внимания на расходы 5% автолюбителей. 

В среднем по стране 71% расходуют на топливо больше 4 тысяч рублей в месяц. Больше всех на топливо тратятся жители Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц. Самые экономные автолюбители — на Юге и в Приволжье. Водители этих регионов чаще других тратят на заправку авто до 4 тысячи рублей в месяц. А среди жителей столицы больше всего тех, кто не следит за расходами на топливо, — таких автолюбителей в Москве 9%.  

Если сравнить с результатами аналогичного опроса, проведенного пять лет назад, россияне стали тратить на топливо больше. Доля тех, кто заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, увеличилась в полтора раза — с 10% в 2016 году до 16% в 2021 году. А количество тех, чьи расходы на топливо не превышают 2 тысячи рублей, сократилось практически в два раза — с 7% в 2016 года до 4% в текущем году. 

Всероссийский опрос проводился с 15 по 20 июля 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 287 человек.

Теги: автомобили топливо

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