Я нашел ошибку
Главные новости:
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Отрадном водитель перевернул машину в кювет, пострадал пассажир
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая
В СберБанк Онлайн появилось Сберкаско 2.0 с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
В СберБанк Онлайн появилось «Сберкаско 2.0» с 30-процентной скидкой для аккуратных водителей
в Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
В Самаре пройдет Фестиваль казахского танца имени Шары Жиенкуловой
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет сотрудника банка
Доверчивый самарец перевел почти 200 тысяч на счет "сотрудника банка"
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Теории заговоров не дают покоя владелецу ПАО "Тольяттиазот" Сергею Махлаю
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Гала-концерт творческого фестиваля-конкурса пройдет в рамках празднования 170-летия Самарской губернии
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцы смогут купить ЖД-билеты со скидками в апреле и мае

21 апреля 2021 09:53
115
Самарцы смогут купить ЖД-билеты со скидками в апреле и мае

Пассажирам предоставляется возможность при планировании поездки на поезде воспользоваться специальными тарифами. 

Так, при покупке билетов до 26 апреля 2021 г. действуют специальные тарифы на верхние места в вагонах купе поездов, формирования Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»:

  • № 298 Москва – Ульяновск
  • № 277 Уфа – Москва
  • № 277 Самара – Москва 
  • № 247 Уфа – Москва
  • № 247 Ульяновск – Москва 
  • № 248 Москва – Уфа 
  • № 248 Москва – Ульяновск 
  • № 240 Москва – Самара
  • № 240 Москва – Уфа  
  • № 053 Москва – Чебоксары
  • № 054 Чебоксары – Москва
  • № 209 Самара – Москва (при покупке билетов до 29 апреля 2021 г.)*

При покупке билетов до 30 апреля 2021 г. действует скидка 50% на верхние места в вагонах купе поезда №65/66 Тольятти – Москва.

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билет со скидкой можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе. 

Напомним, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дан старт формированию Бессмертного полка онлайн – 2021
21 апреля 2021  10:26
Дан старт формированию «Бессмертного полка онлайн» – 2021
Общество
46
Президент России Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
21 апреля 2021  09:14
Владимир Путин огласит сегодня ежегодное послание Федеральному собранию
В стране
96
Восстановление авиасообщения, инвестиции, развитие промышленности: о чем шла речь на встрече.
20 апреля 2021  20:36
Дмитрий Азаров встретился с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко
Политика
298
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
276
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
334
Весь список