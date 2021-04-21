Самарцы смогут купить ЖД-билеты со скидками в апреле и мае

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Пассажирам предоставляется возможность при планировании поездки на поезде воспользоваться специальными тарифами.

Так, при покупке билетов до 26 апреля 2021 г. действуют специальные тарифы на верхние места в вагонах купе поездов, формирования Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»:

№ 298 Москва – Ульяновск

№ 277 Уфа – Москва

№ 277 Самара – Москва

№ 247 Уфа – Москва

№ 247 Ульяновск – Москва

№ 248 Москва – Уфа

№ 248 Москва – Ульяновск

№ 240 Москва – Самара

№ 240 Москва – Уфа

№ 053 Москва – Чебоксары

№ 054 Чебоксары – Москва

№ 209 Самара – Москва (при покупке билетов до 29 апреля 2021 г.)*

При покупке билетов до 30 апреля 2021 г. действует скидка 50% на верхние места в вагонах купе поезда №65/66 Тольятти – Москва.

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билет со скидкой можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожной кассе.

Напомним, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.