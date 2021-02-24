Самарцы пожаловались на работу эвакуаторов около филармонии

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Машины начинают увозить задолго до окончания представлений.

Жители Самары обратили внимание властей на работу эвакуаторов около филармонии. Они отмечают, что парковка транспорта рядом со зданием разрешена до 21:00, хотя представления там заканчиваются несколько позже. В итоге, накануне, несколько человек неожиданно для себя остались на морозе без машин.

В дептрансе в ответ на претензии пояснили, что имела место ошибка со стороны водителей эвакуаторов. При одновременном действии нескольких знаков парковка транспорта допускается до 24:00 на обеих сторонах проезжей части, пишет ТРК Терра.