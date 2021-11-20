Самарцы недовольны новой системой пропуска в городских автобусах

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Самарцы негодуют: пассажиры жалуются на новую систему пропуска в общественном транспорте. Теперь граждане могут попасть в автобус только через переднюю дверь, а выйти — через среднюю.

«Автобус № 70 и так еле тащится, а теперь еще увеличивается интервал на остановках. Приходится ждать, пока все пройдут через переднюю дверь и оплатят проезд», — жалуются жители.

Такая ситуация наблюдается в автобусах № 41 и 50. Кондукторы теперь сидят там спереди. Если их нет, то приходится работать водителям. Как сообщили в городском департаменте транспорта, у перевозчика наблюдается дефицит кадров — более 100 водителей и кондукторов.

«Прилагаем все усилия для максимального выпуска автобусов на маршруты. Водитель выполняет функционал кондуктора»

Тем временем, самарцы пожаловались, что замерзают на улице в ожидании автобуса №24. Перевозчик заявил, что проводит эксперимент, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, что проезд в Самаре вскоре може подорожать.