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Самарцам рассказали, почему автобусы в городе стали ходить реже

24 декабря 2021 11:03
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Самарцам рассказали, почему автобусы в городе стали ходить реже

Водители маршруток в Самаре не хотят работать на городских автобусах. О кадровых проблемах в отрасли рассказали представители мэрии и перевозчика.

Самой главной проблемой общественного транспорта Самары в дептрансе сегодня называют дефицит кадров. Замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин рассказал: дефицит рабочего персонала, водителей и кондукторов составляет от четверти до трети штатной численности.

- Имеющийся штат работает в полторы смены, но и это не обеспечивает возможности выпускать столько транспорта, чтобы обеспечить потребности пассажиров, - говорит Юрий Тапилин. - В результате увеличивается интервал движения. Мы неоднократно изучали ситуацию, и ответ всегда один - людей не устраивает имеющийся уровень зарплаты. Да, кто-то болеет, кто-то уходит в другие отрасли, но основные претензии к оплате труда.

Именно из-за дефицита кадров, по словам представителя дептранса, интервал движения между автобусами увеличивается.

В то же время компания-перевозчик – АО «СамараАвтоГаз» - называет вовсе не маленькие суммы зарплат водителей.
- Водитель получает в зависимости от загрузки, - рассказала журналисту «№КП-Самара» представитель компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - Кто-то работает 5 через 2, кто-то по другому графику. Водители у нас получают от 35 тысяч и до 85. Конечно, 85 получают единицы – те, кто готов много работать, кто выходит в рейс без кондуктора и сам принимает платежи, кто вечером развозит посетителей театров и т.д.. Средняя зарплата водителей – около 50 тысяч, кондукторов – от 20 до 30 тысяч рублей. Не так уж и мало, но работа действительно сложная, особенно для сотрудников старшего возраста. А молодежи приходит мало, хотя мы стараемся создавать все условия, у нас есть профсоюз, соцпакет.

В качестве вариантов решения кадрового вопроса в «СамараАвтоГаз» рассматривают привлечение сотрудников из Самарской области – например, водителей из сел на время перерыва в сельхозработах. А вот переманить на городские автобусы водителей маршруток, оказывается, не так-то просто, пишет Самара-КП.

- В сентябре мы повысили зарплату, сейчас она у нас выше, чем, например, в ТТУ. И какая-то часть водителей маршруток к нам перешла. Но основная часть идти работать на автобусы, как правило, не хочет, - говорит Анна Замыцкая. – Возможно, дело в том, что на маршрутках водители получают «живые» деньги наличкой, иногда сразу после смены, они сами себе хозяева, захотел – вышел, не захотел – нет. А у нас трудовая дисциплина и рабочий график. Кроме того, у нас на предприятии белая зарплата, налоги, то есть, например, должникам по кредитам или неплательщикам алиментов от закона уже не скрыться. Не исключено, что это тоже может отпугивать потенциальных работников.

 

Теги: Городской транспорт

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