Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября

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В Самаре в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Парада Памяти, посвященного военному параду

7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, временно ограничат движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 14:00 до 19:00 6 ноября 2023 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- с 06:00 до 15:00 7 ноября 2023 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 05:00 6 ноября 2023 года до 16:00 7 ноября 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

Помимо этого, с 14:00 до 19:00 6 ноября 2023 года и с 06:00 до 15:00 7 ноября 2023 года общественный транспорт (автобусы, работающие по маршруту № 24) будет следовать по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться здесь.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.